Hambacher Forst: Kommentar - das Land braucht einen Kohlekonsens

Nach dem vorläufigen Rodungsstopp im Hambacher Forst wird der juristische Streit noch lange dauern. Wichtig ist jetzt vor allem: Wir brauchen einen nationalen Konsens über unsere zukünftige Energiepolitik.

Nur galt vor dem Münsteraner Urteil auch das Recht auf Rodung. Manch ein Protestler, der vor wenigen Tagen Fäkalien auf Beamte warf, die Recht umsetzen mussten, gibt sich nun als Verfechter des Rechtsstaats und verweist auf die Entscheidung zum Rodungsstopp. Perfide. Die Grünen tun so, als hätten sie persönlich den Forst gerettet. Ganz schön dreist. Rot-Grün hat 2014 und 2016 die alte Abbaugenehmigung in Hambach bestätigt. Armin Laschet saß da in der Opposition. Wenn die Grünen den „Hambi“ schon immer retten wollten, hätten sie damals den Fortbestand der Koalition an den Rodungsstopp knüpfen und inhaltliche Überzeugungen über den Machterhalt stellen können. Haben sie aber nicht. Und warum findet sich der Begriff Hambacher Forst eigentlich kein einziges Mal (!) im grünen Landtagswahlprogramm 2017, wenn der Wald doch eine Existenzfrage der Klimapolitik zu sein scheint? Man wundert sich über so viel Chuzpe. Stattdessen forderten die Grünen einen nationalen Kohlekonsens. Ja, richtig! Aber genau der wird ja gerade in der Kohlekommission gesucht, in der übrigens Vertreter der Grünen sitzen, weil unter anderem CDU-Regierungschef Armin Laschet das so wollte.