Hambacher Forst: Keine Einigung zwischen RWE und Umweltschützern

Kerpen Roden oder doch noch warten? Im Konflikt um den Hambacher Forst gab es jetzt noch einmal einen Verständigungsversuch. Danach stellte RWE klar: „Es bleibt bei dem derzeit geplanten Rodungsbeginn.“ Grünen-Politiker Anton Hofreiter machte sich am Dienstag ein Bild vor Ort.

RWE bot bei dem Gespräch am Montag in Essen an, erst ab dem letzten geplanten Sitzungstag der Kohlekommission am 15. Dezember mit dem Fällen der Bäume zu beginnen. Dafür sollten die Verbände im Gegenzug aber die Rodung des Waldes akzeptieren. „Dazu waren die Umweltverbände nicht bereit“, teilte RWE mit. „Damit bleibt es bei dem derzeit geplanten Rodungsbeginn ab Mitte Oktober.“