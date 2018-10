Hambacher Forst: Großdemo und Parteitag am Wochenende

Düsseldorf Das Oberverwaltungsgericht Münster hat per Eilbeschluss entschieden, dass der Hambacher Forst bei Kerpen vorerst nicht gerodet werden darf. Eine endgültige Entscheidung über den Wald könnte sich aber noch Jahre hinziehen.

Das OVG Münster hat in einem Eilbeschluss entschieden, dass RWE Power den Hambacher Forst vorläufig nicht roden darf. In diesem Punkt hat der Umweltverband BUND NRW Recht bekommen. Das Gericht will damit verhindern, dass unumkehrbare Tatsachen geschaffen werden. So müsse geklärt werden, ob das Gebiet wegen der Bechsteinfledermaus, des großen Mausohrs oder der Besonderheit des dortigen Waldes nach der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie der EU geschützt werden muss.