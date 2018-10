Hambacher Forst: 20.000 Protestler erwartet - Sonntag Grünen-Parteitag

20.000 Demonstranten erwartet : Showdown im Hambacher Forst

Überreste der Baumhäuser der Aktivisten vom Hambacher Forst liegen vor einem Braunkohle-Bagger. Foto: Christophe Gateau / dpa

Düsseldorf Der Kampf um die Rodung des Waldes bei Aachen hat einen neuen Höhepunkt erreicht. In Düsseldorf wurde eine Mobilkranfirma offenbar Ziel eines weiteren Anschlages radikaler Braunkohle-Gegner. Am Samstag werden in Hambach 20.000 Demonstranten erwartet.

Es ist ein friedliches, beinahe verschlafenes Gewerbegebiet im südlichen Holthausen. Der Rhein ist einen Steinwurf entfernt. Gelegentlich kommen Jogger vorbei, die zwischen dem idyllischen Stadtteil Himmelgeist und der Urdenbacher Kämpe ihre Runden ziehen.

Deswegen musste Heinrich K. (Name von der Redaktion geändert) wohl auch zweimal hinsehen, als er am Donnerstagmorgen zur Frühschicht bei der Kranfirma Wasel antrat: Schwarzer Rauch, beißender Geruch und eine lodernde Flamme stiegen vom Reifen eines 48 Tonnen schweren Mobilkrans der Firma auf - eins von 26 Fahrzeugen, die das Familienunternehmen mit bundesweit elf Standorten in Düsseldorf stationiert hat.

Geistesgegenwärtig griff K. zum Feuerlöscher und verhinderte damit wohl Schlimmeres. „Beinahe hätten die Flammen den Tank erreicht“, berichtet ein Kollege, „und dann hätte das Feuer sicher auch das Gebäude erfasst.“ Die Polizei stellte „mehrere selbstgebaute Brandvorrichtungen“ sicher. Ein Bekennerschreiben im Internet, das die Sicherheitsbehörden derzeit auf Echtheit überprüfen, wird deutlicher: „Die Firma Wasel wurde gestern Nacht angegriffen, mit sechs Brandsätzen auf sechs Fahrzeuge“, heißt es dort, „wenn ihr den Hambi räumt, wenn ihr die Bäume fällt, die Häuser zerstört, wenn ihr Menschen festnehmt und unsere Leute in den Knast steckt, dachtet ihr wirklich das wir uns nicht rächen werden?“



Gegen Rodung : Tausende zum Protestspaziergang im Hambacher Forst erwartet

Die Wasel-Mitarbeiter haben Angst. Sie fürchten, über ihre privaten Kennzeichen identifiziert und selbst Opfer zu werden. Aus der Luft gegriffen ist die Sorge nicht. Im Internet fordern Radikale ausdrücklich zu „dezentralen Aktionen“ gegen Behörden und Firmen auf, die mit der Räumung des Hambacher Forsts zu tun haben sollen. Für „etwas spezifischere Infos“ wird dort auch das angebliche Nummernschild des Privatwagens eines Polizeipräsidenten genannt. Der Aufruf endet mit den Sätzen: „Habt Spaß und lasst Euch nicht erwischen! Die Erde stirbt nicht, sie wird ermordet, und ihre Mörder haben Namen und Adressen.“ Die Firma Wasel erklärt sicherheitshalber auf ihrer Homepage: „Unsere Unterstützungsleistung bei den Räumungsarbeiten hatten wir schon vor einigen Tagen vereinbarungsgemäß beendet.“

Auch der friedliche Protest gegen den Braunkohleabbau in Hambach, der sich energisch von den Anschlägen distanziert, erreicht einen neuen Höhepunkt. Am Samstag werden 20.000 Teilnehmer zu einer Demonstration in Hambach erwartet. Allerdings wollen weder der Energiekonzern RWE, der Eigentümer der Waldflächen ist, noch lokale Landwirte in der Nachbarschaft Flächen für die Demonstration zur Verfügung stellen, wie die Umweltschutzorganisation BUND als Veranstalter am Donnerstag mitteilte. Im Gespräch als Demonstrationsort war zuletzt eine Trasse der alten Autobahn 4 direkt am Hambacher Forst.