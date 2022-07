Nach Schelte vom Landrat : CDU-Bürgermeister löscht Foto mit Hendrik Wüst

Halle Der Bürgermeister von Halle in Westfalen hat ein Foto mit Hendrik Wüst in den Sozialen Medien nach einer Schelte vom Landrat gelöscht. Dabei ging es nicht einmal um politische Konkurrenz.

Sie alle sind in der CDU, doch in verschiedenen Ämtern. Wie aus einem Papier des Kommunalministeriums an den Landtag hervorgeht, hatte Halles Stadtoberhaupt Thomas Tappe (CDU) mit dem Foto gegen seine Neutralitätspflicht verstoßen. Denn es war Wahlkampf in NRW.