Obererer Arnsberger Wald Ganz NRW soll Wolfsgebiet werden, fordern Tierhalter und Naturschutz

Eigentlich sollten nach dem Willen der Politik Abschüsse von Wölfen überall in Deutschland bereits leichter möglich sein. Und zwar in Fällen, in denen sich ein Wolf in den Wochen nach einem Angriff auf eine gut geschützte Weide erneut in deren Nähe wagt. Dieses Konzept hatte Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) im Herbst vorgestellt. Aber in der Praxis klappe es nicht, kritisieren die Viehhalter. „Jedes Bundesland und jede Verwaltungsbehörde legt das nach eigenem Gutdünken aus“, sagte Schafzüchterin Ortrun Humpert. „Wenn Schnellabschüsse übergriffiger Wölfe beantragt werden, wird das von den Gerichten sofort wieder einkassiert. So lange es keine Rechtssicherheit gibt, wird es auch keine Abschüsse geben.“