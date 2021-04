Partnerschaftsgewalt in Nordrhein-Westfalen : NRW will Opfer von Gewalt besser schützen

Düsseldorf Das Land hat einen „Anti-Gewalt-Pakt“ geschnürt, mit dem Angebote zum Schutz von Betroffenen besser gebündelt werden sollen. Ein Fokus soll auf sogenannten „Powerhäusern“ liegen.

Nordrhein-Westfalen will häusliche Gewalt besser bekämpfen. Dafür hat NRW-Gleichstellungsministerin Ina Scharrenbach (CDU) einen Pakt gegen häusliche Gewalt vorgestellt. Unter dem Titel „Schutz vereint:Nordrhein-Westfalen-Pakt gegen Gewalt“ sollen in den kommenden Monaten bessere Bedingungen für betroffene Frauen und Männer geschaffen werden.

Laut einer Statistik des Landeskriminalamts in Nordrhein-Westfalen gab es im Jahr 2019 37.382 Fälle von Partnerschaftsgewalt in NRW – noch ohne Berechnung der Dunkelziffer. Fast 83 Prozent der Opfer waren Frauen, 17 Prozent Männer. „Hinter jeder Zahl versteckt sich eine Tragödie“, sagte Scharrenbach.

Um mit diesen Tragödien besser umgehen zu können, will das Land in dem Anti-Gewalt-Pakt mehrere Unterstützungsangebote bündeln. Dafür sollen noch diese Woche Gespräche mit den Verbänden und Hilfseinrichtungen aufgenommen werden, so Scharrenbach. Der Pakt umfasst zehn Eckpunkte, eine zentrale Rolle sollen sogenannten „Powerhäuser“ spielen. Zentrale Anlaufstellen, in denen Beratung und Hilfe koordniert angeboten werden können. Dabei sei auch wichtig, die Städte und Kommunen am Dialog zu beteiligen, sagte Scharrenbach.