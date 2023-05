„Düsseldorfer Erklärung“ Mehr Härte – CDU-Experten wollen Gesetze gegen Klima-Kleber und Gewalttäter verschärfen

Stichworte sind „Null Toleranz“, „konsequent bestrafen“ und mehr Datenspeicherung: Die Rechtsexperten der CDU in Bund und Ländern haben bei einer Tagung in Düsseldorf gemeinsame Forderungen verabschiedet. Zu den kontroversen Positionen dürfte der Anstoß zählen, das Alter der Strafmündigkeit zu prüfen – veranlasst durch den Tod der zwölfjährigen Luise in Freudenberg, mutmaßlich durch Gleichaltrige.