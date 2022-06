Haenel versus Heckler & Koch : Gericht fällt wegweisenden Beschluss im Streit um Sturmgewehr-Großauftrag

Der Geschäftsführer des Waffenherstellers C.G.Haenel, Olaf Sauer (l), und der Finanzchef der Firma aus Suhl in Thüringen, Swen Lahl, sitzen in einem Saal des Düsseldorfer Oberlandesgerichts. Foto: dpa/Wolf von Dewitz

Düsseldorf Schon fünf Jahre ist es her, da startete der Bund eine Ausschreibung zur Neubewaffnung der Bundeswehr mit Sturmgewehren. Zwei Waffenschmiede stritten erbittert um den Großauftrag. Nun nähert sich die juristische Auseinandersetzung ihrem Ende.

Bei einem Großauftrag über 120 000 Sturmgewehre für die Bundeswehr soll ein Gericht am Mittwoch (13.00 Uhr) eine wegweisende Entscheidung treffen. Der in dem Vergabeverfahren unterlegene Bieter, die Waffenschmiede C. G. Haenel, will in einem Beschwerdeverfahren erreichen, dass er wieder in das Wettbieten einsteigen darf. Der Bund hatte ihn wegen einer Patentverletzung ausgeschlossen. Nun soll das Düsseldorfer Oberlandesgericht entscheiden, ob der Ausschluss rechtens war.