Gesunde Ernährung in NRW Hälfte der Schulen und Kitas geht bei EU-Milchprogramm leer aus

Die SPD wollte zudem wissen, nach welchen Kriterien das Land darüber entscheidet, wer profitiert und wer leer ausgeht. Laut Ministerium erfolgt die Auswahl über im Vorfeld festgelegter Kriterien. So würden etwa die Anteile an Kindern mit Migrationshintergrund, der SGB II-Empfänger und des Arbeitslosenanteils der Eltern abgefragt. Förderschulen und Kindertageseinrichtung mit einem hohen Anteil von Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf, die sogenannten Plus-Kitas, würden zudem bevorzugt in das Programm aufgenommen. Zudem würden auch pädagogische Kriterien abgefragt, um sicherzustellen, dass das Programm in ernährungs-bildende Aktivitäten eingebettet wird.