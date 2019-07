Hacker-Affäre um Christina Schulze-Föcking : Justizminister weist Vorwurf der Einflussnahme zurück

Düsseldorf In der Hacker-Affäre um die ehemalige Umweltministerin war schnell klar, dass hinter der Kriminalie ein Bedienfehler steckte. Just, als der Staatsanwalt der Familie genau das erklären wollte, bekam er einen Anruf vom Justizminister. Danach wurde weiter ermittelt.

NRW-Justizminister Peter Biesenbach weist jegliche Einflussnahme auf die Staatsanwaltschaft in der Hacker-Affäre um die zurückgetretene Umweltministerin Christina Schulze Föcking (CDU) zurück. Seinen Anruf beim zuständigen Oberstaatsanwalt, just während dieser auf dem Hof der Ministerin war, stellte Biesenbach als Zufall dar. „Einfluss zu nehmen, war mir fremd“, sagte Biesenbach an diesem Montag vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss (PUA). Er habe gar nicht von der Anwesenheit des Staatsanwaltes auf dem Hof gewusst und von dem Staatsanwalt an diesem Tag lediglich technische Fragen erklären lassen wollen, die ihm gerade in den Sinn gekommen seien.