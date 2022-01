Debatte über Wolfs-Verordnung : „Haben kein Wolfsproblem, sondern einen Problemwolf“

Düsseldorf Ministerin Heinen-Esser will künftig, dass das Umweltministerium anstelle von Landräten über den Abschuss von Wölfen befindet. Die Opposition sieht bei der Verordnung allerdings noch Änderungsbedarf.

Der Düsseldorfer Landtag hat am Mittwoch über die sich häufenden Tierrisse durch ein Wolfsrudel am Niederrhein beraten. Im Kern ging es um die neue, von Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) jüngst vorgelegte Wolfs-Verordnung, mit der eine Entnahme – also ein Abschuss – verhaltensauffälliger Tieren künftig einfacher möglich sein soll.