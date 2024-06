Zu hoher Aufwand, wenig nutzen Gymnasiallehrer wollen zentrale Prüfungen nach Klasse 10 freiwillig machen

In den vergangenen Jahren fielen die Abschlussprüfungen wegen G8 – der verkürzten Schulzeit zum Abitur – an fast allen NRW-Gymnasien flach. Nach der Umstellung auf G9 gibt es nun wieder überall eine zehnte Klasse in der Mittelstufe, und so wurden die zentralen Prüfungen wieder eingeführt. Ginge es nach dem Philologenverband, dann hätte man das einfach gelassen. „Aus unserer Sicht war die ZP10 an den Gymnasien schon immer überflüssig“, stellte Sabine Mistler klar. Im vergangenen Jahr forderte der Verband darum die komplette Abschaffung – so, wie es etwa der Senat im Stadtstaat Berlin beschlossen hat. In NRW ließ sich das aber politisch nicht durchsetzen. Ein Prüfungsangebot auf freiwilliger Basis wäre ein Kompromiss.