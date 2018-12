Gute-Kita-Gesetz: Fast 1,2 Milliarden für NRW-Kitas

Düsseldorf Die Bundesmittel aus dem Gute-Kita-Gesetz fließen in die Brückenfinanzierung ein.

Für NRW sind aus dem neuen Gute-Kita-Gesetz Bundesmittel von 106,7 Millionen Euro allein im kommenden Jahr vorgesehen. 2020 fließen für die Kitas dann noch einmal rund 215 Millionen Euro nach NRW und in den darauffolgenden Jahren 2021 und 2022 jeweils rund 431 Millionen Euro, also zusammen knapp 1,2 Milliarden Euro. Insgesamt sieht das Paket, über das in den kommenden Tagen in Berlin abschließend beraten wird, bundesweit Mittel von 5,5 Milliarden Euro für bessere Qualität in Kitas vor. NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) fordert wie auch seine Amtskollegen in den anderen Bundesländern, dass die Mittel auch nach 2022 weiter fließen. Zudem müsse zwischenzeitlich geprüft werden, ob wegen steigender Kosten die Mittel ausreichten.