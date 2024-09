Wohnen in NRW wird teurer Gutachten warnt vor Grundsteuerplänen

Düsseldorf · Juristen melden Bedenken an den unterschiedlich hohen Hebesätze für Wohn- und Gewerbeimmobilien an. Städte die sich dafür entschieden, könnten am Ende ganz ohne Steueraufkommen dastehen. Das Wohnen wird tendenziell teurer.

26.09.2024 , 21:30 Uhr

Eine Baustelle in einem Neubaugebiet. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Von Maximilian Plück Leiter Redaktion Landespolitik