Gutachten zu „Kinderpornografie“ : Gesetz soll „Missbrauch“ auch so nennen

Düsseldorf Der Begriff „Kinderpornografie“ verschleiert die wahren Dimensionen des Verbrechens, besagt eine Untersuchung. Jetzt steht der Vorschlag im Raum, ein ganz neues Gesetz zu schaffen, das die Taten klar benennt. Das könnte auch juristische Grauzonen ausleuchten.

Wenn von „Kinderpornografie“ die Rede ist, dann hat das mit Pornografie eigentlich wenig zu tun. Es sind Aufnahmen von sexuellem Missbrauch an Kindern gemeint, oder die Darstellung von Kindern in sexuell aufgeladenen Posen.

Das Gesetz spiegele nicht wider, dass die Opfer durch Aufnahmen eines Missbrauchs dauerhaft und immer wieder in ihren Persönlichkeitsrechten verletzt werden, so Anja Schmidt. Und zwar in ihrem Recht am eigenen Bild, aber auch in ihrem Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. „Der sexuelle Übergriff ist irgendwann vorbei“, erläutert sie. Aber wenn es davon Bilder oder Videos gebe, könnten die Betroffenen das Geschehen nicht hinter sich lassen: „Das Internet vergisst nicht.“ Sie müssten immer damit rechnen, dass die verletzenden Bilder irgendwann, irgendwo, wieder auftauchen und sie wieder darauf gesehen werden. „Das erleben Opfer von solchen Taten als besonders belastend.“

Die FDP-Fraktion im Landtag will mit dem Ergebnis nun in eine breite Debatte einsteigen. Sie will die Diskussion in Nordrhein-Westfalen führen und sie an die FDP-Bundestagsfraktion und an Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) herantragen. Ziel sei es, eine konkrete Gesetzesformulierung zu finden und vor Bundestag und Bundesrat zu bringen.