Ankündigung von Finanzminister Optendrenk Grundsteuerhebesätze in NRW werden weiter steigen

„Das ist aber an der Stelle keine Steuererhöhung, auch wenn es von den Bürgerinnen und Bürgern natürlich so interpretiert werden wird“, sagte er in einer Fragestunde des Landtags. Tatsächlich müssen die Kommunen die Hebesätze deshalb erhöhen, weil im Zuge der Modellumstellung der zweite Bestandteil für die Berechnung des tatsächlich zu zahlenden Betrags, der Grundsteuerwert, flächendeckend sinkt. Am Ende handelt es sich also zunächst nur um eine Verschiebung zwischen den beiden Faktoren Grundsteuerwert und Hebesatz.