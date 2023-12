Nach Urteil aus Rheinland-Pfalz Wackelt die Grundsteuer nun auch in NRW?

Das NRW-Finanzministerium zeigte sich gelassen. Das Grundsteuergesetz sei nach sorgfältiger Prüfung durch die gesetzgebenden Organe in einem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren zustande gekommen. „Auch das Sächsische Finanzgericht geht von der Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes aus“, sagte ein Sprecher. Gleichwohl lägen in den NRW-Finanzämtern Einsprüche wegen Zweifeln an der Verfassungsmäßigkeit der Feststellungen vor. Deshalb seien vor einigen Tagen Einspruchsentscheidungen ergangen, so der Sprecher. Es bestehe in diesen nun die Möglichkeit, Klage zu erheben. Sobald dies erfolgt sei, könne die Finanzverwaltung Einsprüche gegen ähnlich gelagerte Fälle ruhend stellen.