Immobilienbesitzer in NRW in Sorge Wird die Grundsteuer jetzt doch teurer?

Angesichts der Grundsteuerreform wächst bei den Bürgern die Sorge, dass die Kommunen allen Beteuerungen zum Trotz die Hebesätze deutlich erhöhen könnten. Der Verband Wohneigentum NRW hat deshalb alle 396 Städte und Gemeinden des Landes angeschrieben und die Verantwortlichen dazu aufgefordert, schon jetzt Selbstverpflichtungen abzugeben, dass die Reform bei Inkrafttreten 2025 mit aufkommensneutralen Hebesätzen erfolge. „Gerade in diesen unsicheren Zeiten mit einer nie gekannten Inflation und explodierenden Energiepreisen fürchten die Menschen, dass Wohnen in ihrer Kommune durch die neue Grundsteuer teurer wird“, warnt Verbandschef Peter Preuß in dem Brief, der unserer Redaktion vorliegt. Die Grundsteuerreform dürfe nicht zur Steuererhöhung durch die Hintertür werden.