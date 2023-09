Finanzieller Druck für Erklärungs-Muffel NRW greift härter bei Grundsteuer durch

Die Finanzbehörden in Nordrhein-Westfalen verschärfen nun doch die Gangart bei Immobilienbesitzern, die keine Grundsteuererklärung eingereicht haben. Wie aus einer Antwort des Finanzministers Marcus Optendrenk (CDU) auf eine Anfrage von FDP-Fraktionsvize Ralf Witzel hervorgeht, müssen die säumigen Bürger höhere Zahlungen leisten. So heißt es in der Antwort, die unserer Redaktion vorliegt: „Die geschätzten Grundsteuerwerte werden zur Abbildung der mit der Schätzung verbundenen Unwägbarkeiten regelmäßig mit einem Sicherheitszuschlag versehen.“