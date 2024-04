Kommunen schlagen Alarm Grundsteuer-IT nicht rechtzeitig fertig – Wohnen wird in NRW 2025 teurer

Bürger in NRW müssen sich darauf einstellen, dass sich im kommenden Jahr das Wohnen in Nordrhein-Westfalen verteuert. Auslöser dafür ist die Grundsteuerreform, in deren Folge Wohnimmobilien in vielen Städten und Gemeinden deutlich stärker belastet werden, während es bei den Gewerbeimmobilien zu deutlichen Entlastungen kommen wird. Das Problem ist bereits seit längerem bekannt und hängt mit dem vom damaligen Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) erdachten Modell zusammen, das auch in NRW angewandt wird. NRW-Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) hat auch reagiert und eine Reform der Reform angekündigt: Optendrenk will es denn Kommunen künftig ermöglichen, die Hebesätze aufzusplitten. Sie können dann unterschiedliche Sätze für Gewerbe- und Wohnimmobilien verlangen und so eine Verteuerung der Grundsteuer für Wohnimmobilien verhindern.