Lehrermangel in NRW Vielen Grundschullehrern droht die Zwangsversetzung in Problemregionen

Die Unruhe ist groß an den Grundschulen im Regierungsbezirk Münster. Bis Ende Februar mussten Schulen aus der gesamten Region entscheiden, welche Mitglieder ihrer Kollegien ab dem nächsten SchuljahrKostenpflichtiger Inhalt für zwei Jahre in Regionen versetzt werden sollen, in denen die Personalnot besonders groß ist. Die Zahl dieser Maßnahmen steigt: Aus den Verfahren von 2023 seien derzeit 99 Grundschullehrkräfte abgeordnet, teilte die Bezirksregierung Münster mit. „Für das kommende Schuljahr sollen, in Abhängigkeit vom Einstellungs- und Versetzungsverfahren, zirka 150 bis 200 weitere Stellen in den Bedarfsregionen ankommen.“ Dabei können mehrere Abordnungen nötig sein, um eine einzelne Stelle auszufüllen.