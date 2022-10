Folgen des Lockdowns : NRW-Grundschüler fallen bei der Bildung zurück

Düsseldorf Die Corona-Pandemie hat einer Studie zufolge massive Spuren bei den Viertklässlern hinterlassen. NRW fällt dabei einmal mehr negativ im Ländervergleich auf.

Es ist ein Satz wie Donnerhall: „Der Anteil der Viertklässler, die nicht einmal die Mindeststandards erreichen ist zu hoch.“ Geschrieben haben ihn Bildungsforscher von der Berliner Humboldt-Universität. Die Befragung von Viertklässlern im vergangenen Jahr habe ein „besorgniserregendes Bild“ geliefert, so die Autoren des „IQB-Bildungstrends 2021“, der an diesem Montag veröffentlicht wurde. Kein Wunder, waren die damals befragten Viertklässler doch gerade in der dritten Jahrgangsstufe, als Deutschlands Schulen 2020 unvorbereitet in den ersten Lockdown geschickt wurden. Die Studie gibt nun erstmals Auskunft darüber, wie stark die Wissensvermittlung im Vergleich zu vorangegangenen Jahrgängen gelitten hat.