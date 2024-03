NRW-Kritik an Schuldenbremse „Die FDP hat sich in eine Sackgasse manövriert“

Prominente Grünen-Politiker aus NRW trommeln immer lauter für einen Kurswechsel in Sachen schuldenfinanzierter Politik. Nachdem bereits NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur einen „Investitionsbooster“ verlangt hat, der mit einem grundgesetzlich verankerten Sondervermögen in Höhe von 50 Milliarden Euro abgesichert werden soll, setzt ihr früherer Co-Vorsitzender als Grünen-Landeschef und heutige Haushälter im Bundestag, Felix Banaszak, nach: „Die FDP hat sich mit ihrer doppelten Ablehnung in eine Sackgasse manövriert. Gleichzeitig Steuererhöhungen und eine Reform der Schuldenbremse abzulehnen, heißt in der aktuellen Lage, sich selbst die Handlungsfähigkeit zu nehmen“, sagte der Duisburger Politiker unserer Redaktion. „Man kann es natürlich für klug halten, dass wir nichts machen und dabei zuschauen, wie andere Länder an uns vorbeiziehen. Oder man kürzt derart brutal bei Renten und Sozialversicherungen, dass dann am Ende die ganze Republik in Flammen steht.“ Oder aber, man erkenne an, dass die Schuldenbremse in ihrer jetzigen Form aus der Zeit gefallen sei, weil sie Investitionen verhindere, die man dringend brauche. Banaszak zufolge sähen diese Notwendigkeit inzwischen auch konservative Ökonomen, Wirtschaftsverbände und auch immer mehr Bürgerinnen und Bürger.