Umweltgifte : Grüne schlagen Pestizid-Alarm in NRW

Die Grünen werfen der Landwirtschaft einen zu sorglosen Umgang mit Pestiziden vor. Foto: Fotokostic/ Shutterstock.com

Düsseldorf In einer Pilotstudie wurden bei jedem zweiten Teilnehmer aus NRW Pestizide im Körper nachgewiesen. Sie stehen im Verdacht, extrem gesundheitsschädlich zu sein. Kritiker zweifeln allerdings an der Belastbarkeit der Studienergebnisse. NRW-Umweltministerin Heinen-Esser will sich die Studie aber „genau ansehen“.

Die Grünen schlagen Alarm: Eine von ihnen in Auftrag gegebene Analyse hat bei jedem zweiten Studienteilnehmer aus NRW Pestizide im Körper nachweisen können. Der grüne Europaabgbeordnete Sven Giegold fordert eine Kehrtwende in der Landwirtschaft, wo Pestizide als Pflanzenschutzmittel zum Einsatz kommen: „Die Landesregierung ist dringend aufgefordert, eine andere Form der Landwirtschaft zu fördern. Vorrang vor den Interessen der Pestizid-Hersteller und der industriellen Landwirtschaft muss künftig die Gesundheit der Menschen haben.“ Experten zweifeln an der Qualität der Grünen-Studie.

Durchgeführt hat sie das Straßburger Institut „Kudzu Science“. Die nachgewiesenen Pestizide stehen im Verdacht, die Gesundheit durch Veränderungen des Hormonsystems zu schädigen. Unter anderem sollen einige von ihnen Krebs, Diabetes, Schilddrüsenkrankheiten oder Unfruchtbarkeit begünstigen.

Erste Ergebnisse der europaweiten Studie, die auf einem neuartigen Haartest beruht, hatten die Grünen schon Anfang November veröffentlicht. Bei 148 Haarproben aus sechs europäischen Ländern, die auf 30 Pestizide untersucht worden waren, wurden bei 60 Prozent der Untersuchten Spuren von mindestens einem Pestizid nachgewiesen.

Nun liegen unserer Redaktion die regionalen Details für NRW vor: Hier war die Hälfte aller 25 Haar-Proben mit hormonverändernden Eigenschaften belastet. Die Teilnehmer wohnten sowohl städtisch als auch ländlich und stammten aus sämtlichen Altersgruppen. Giegold: „Wir können es nicht länger hinnehmen, dass solche Stoffe – etwa über das Wasser, die Nahrung oder auch der heimischen Anwendung – in die Körper der Menschen gelangen.“



NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) sagte zu der Studie: „Wir werden uns die wissenschaftlichen Kriterien und die Aussagekraft der Ergebnisse genau ansehen.“ Sie gibt zu bedenken, dass Pestizide nicht nur in der Landwirtschaft eingesetzt werden. So sind drei der vier in der Studie am häufigsten nachgewiesenen Stoffe in Deutschland gar nicht als Pflanzenschutzmittel zugelassen. Die anderen werden zum Teil auch als Holz- und Mottenschutzmittel eingesetzt.

Auf die Frage, ob die Bürger sich beim Einkauf von Lebensmitteln Sorgen machen müssen, sagt die NRW-Umweltministerin: „Nein. Lebensmittel sind ausgebzeichnet untersucht. Wir in NRW untersuchen jedes Jahr mehr als 100.000 Proben von Lebensmitteln, Kosmetik und Bedarfsgegenständen.“ Bei Lebensmitteln betrage die Beanstandungsquote 0,1 Prozent.

Der renommierte Toxikologe Daniel Dietrich von der Universität Konstanz nennt die Grünen-Studie. „blanken Alarmismus“, schon weil die Daten nicht repräsentativ seien. Er verweist auf andere Untersuchungen, denen zufolge rund 98 Prozent der in Europa produzierten Lebensmittel die gesetzlichen Grenzwerte für Pestizidbelastung einhalten.

