Geschlossenheit in NRW Grünen-Ministerin Neubaur wirft Merz mangelnden Ernst vor

Nach dem Rückzug der Union aus den Gesprächen über einen gemeinsamen Kurs in der Migrationspolitik gibt es massive Kritik an CDU-Chef Merz. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte in den Gesprächen mit der Opposition und den Ländern ein neues Vorgehen bei unerlaubten Einreisen vorgeschlagen. Die Union pochte hingegen auf flächendeckende Zurückweisungen an den deutschen Grenzen.