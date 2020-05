Lehren aus Corona : Grüne: NRW im Katastrophenschutz stärken

Seniorinnen im Altenheim in der Corona-Krise. Foto: Jonas Güttler/dpa Foto: dpa/Jonas Güttler

Düsseldorf Eigentlich ist der Bund für den Bevölkerungsschutz in Kriegszeiten zuständig, die Länder in Friedenszeiten. Katastrophen wie die Corona-Krise werfen auf diese Zusammenarbeit ein neues Licht. Die Grünen-Fraktion im Düsseldorfer Landtag fordert Änderungen.

Die Grünen-Fraktion im Landtag will NRW mehr Rechte für den Katastrophenfall geben. Eine Lehre aus der Corona-Krise und Hochwasser- wie Dürrekatastrophen sei, dass die Landesebene gestärkt werden müsse, um den Katastrophenschutz an verschiedenen Stellen zu verbessern, heißt es in einem Antrag unter Federführung der innenpolitischen Sprecherin Verena Schäffer, der unserer Redaktion vorab vorliegt.