Angespannte Lage in Krankenhäusern : Grüne verlangen Verschiebung planbarer Operationen

Exklusiv Düsseldorf Die Spitzenkandidatin und Landesparteichefin sieht in einigen Regionen die Krankenhäuser schon vor dem Kollaps. „Damit werden wir alle zu potenziellen Risikopatienten“, sagt Neubaur und fordert Hendrik Wüst zum Handeln auf.

Die Landesvorsitzende der Grünen in NRW, Mona Neubaur, hat sich besorgt über die Situation in den Krankenhäusern gemacht. „Die Lage ist ernst, sehr ernst“, sagte sie unserer Redaktion. „Unsere Krankenhäuser stehen in einigen Regionen schon jetzt kurz vor dem Kollaps. Meine Befürchtung ist, dass sie diesem Druck nicht mehr lange standhalten können.“ Längere Verlegungsfahrten in andere Krankenhäuser, die Verschiebung eigentlich notwendiger Operationen und Intensivpatienten auf Normalstationen seien bereits an der Tagesordnung. „Jeder Herzinfarkt, jeder Verkehrsunfall birgt das Risiko, nicht mehr intensivmedizinisch versorgt werden zu können. Damit werden wir alle zu potenziellen Risikopatienten“, warnte die Grünen-Politikerin, appellierte zugleich aber an die Bevölkerung, ihren Beitrag zu leisten.Jeder müsse versuchen, die eigenen Kontakte auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. „Das wäre der erfolgversprechendste Weg das System halbwegs zu stabilisieren und das eigene Risiko, aber auch das anderer zu reduzieren. Zusätzlich muss die Impf- und die Boosterfrequenz mit allen Mitteln hochgefahren werden.“