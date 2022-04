Tour durchs Energieland NRW : Grüne, zur Sonne, zur Freiheit

Die beiden Solartürme des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Jülich. Foto: DLR

Jülich/Hambach Eine künstliche Sonne in einer Halle, ein Solarturm umringt von 2000 Spiegeln und das gigantische Loch des Tagebaus Hambach - Stationen der Reise von Grünen-Fraktionsvorsitzenden von Bund und Ländern in NRW.

Hinter einem Rolltor in dem modernen, aber unauffälligen Funktionsbau am Rande von Jülich strahlt auf Knopfdruck die Sonne. Wissenschaftler des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) haben hier zu Forschungszwecken den größten Sonnensimulator der Welt gebaut. Lampen, die üblicherweise in Filmprojektoren zum Einsatz kommen, erzeugen ein Licht, das dem natürlichen Sonnenlicht schon sehr nahekommt. Die Lampen sind in elypsoidförmige Reflektoren verbaut, die an überdimensionierte Fassungen von Halogenstrahlern erinnern. Alle 149 Elemente lassen sich per Computer auf einen Punkt ausrichten. So simulieren die Wissenschaftler in dem Raum ein „sauberes Sonnenlicht“, also die direkte Sonneneinstrahlung an einem wolkenlosen Tag. Mit ihrer Kunst-Sonne experimentieren sie in der Halle an Verfahren zur solaren Kraftstoffgewinnung – etwa Wasserstoff. Sind die Strahler eingeschaltet, herrscht in dem Raum akute Lebensgefahr. Dann erzeugen sie die 10.000-fache Intensität der Sonneneinstrahlung auf der Erde und Temperaturen von bis zu 3000 Grad Celsius. Die Wissenschaftler haben den gebündelten Strahl einmal zu Demonstrationszwecken auf einen Stahlblock gehalten: Schon nach zehn Sekunden plätscherte der Stahl, nach zwei Minuten war ein Loch in den massiven Klotz hineingebrannt.

Die künstliche Sonne in Jülich. Foto: Maximilian Plück

Staunend stehen die Grünen-Fraktionschefs von Bund und Ländern in der Halle und lassen sich detailliert die Einsatzmöglichkeiten der Kunstsonne erklären. Zwei Tage nehmen sich die Spitzenpolitiker Zeit, um über brennende Fragen zu diskutieren. Turnusgemäß und auch wohl wegen der anstehenden Landtagswahl sind diesmal die Nordrhein-Westfalen die Gastgeber. Es sei ihnen wichtig gewesen, nicht nur in Konferenzräumen Themen zu besprechen, sagt NRW-Fraktionschefin Verena Schäffer wenig später am Rande des Tagebaus in Hambach. Im Hintergrund ist der Hambacher Wald zu sehen, das Brummen der Pumpen ist zu hören, und unübersehbar sieht man die riesigen Bagger im Hintergrund.

An der Kante steht auch Oliver Krischer, Staatssekretär im Energieministerium von Robert Habeck. Der Grünen-Politiker hatte am Morgen noch mit dem US-Energieminister gesprochen, jetzt ist er zur Tagung der Fraktionschefs dazu gestoßen. Krischers Arbeitsalltag wird gerade vom Krieg in der Ukraine dominiert. Kurz vor seiner Ankunft hat Putin ein Dekret erlassen, wonach Gaslieferungen zwar in Euro bei der Gazprombank bezahlt werden können, dies dann aber in Rubel umgerechnet wird. Der Krisenstab tagt inzwischen täglich. Noch reichen die Gasreserven aus, aber zum Auffüllen wird es bei einem Lieferstopp eng. Dann wird entschieden werden müsse, welche Branchen als erstes auf Gaslieferungen verzichten werden müssen. Streit ist programmiert. Krischer lässt sich nicht in die Karten schauen. „Wir sind für die dritte Stufe vorbereitet“, sagt er lediglich.

Der Ukraine-Krieg ist für das Herzensanliegen der Grünen, die Energiewende, Segen und Fluch zugleich. Zwar gibt sie dem Thema Energiewende einen neuen Schub, aber zugleich dauert der Umbau Zeit und bis dahin muss das nicht ersetzbare Gas aus anderen Quellen kommen. „Dann muss man leider auch nach Katar fliegen“, sagt Britta Hasselmann, Bundestagsfraktionschefin der Grünen. Hasselmann steht in luftiger Höhe neben, Kai Wieghardt. Der Abteilungsleiter Solare Kraftwerkstechnik beim DLR, hat die Gruppe auf einen der beiden Solartürme hochgeführt, die das DLR auf einer zehn Hektar großen Fläche gebaut hat und die schon von Weitem zu sehen sind. Die beiden enormen Gebäude sind umringt von 2000 beweglichen Spiegeln am Boden, die das Sonnenlicht punktgenau auf die Turmspitze lenken können. Der linke Turm, der entfernt an ein überdimensioniertes Periskop erinnert, ist ein Kraftwerk. Am rechten Turm lassen sich ähnlich wie in der Halle mit der künstlichen Sonne Verfahren zur Gewinnung synthetischer Kraftstoffe testen.

Kai Wieghardt, Abteilungsleiter Solare Kraftwerkstechnik Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), steht auf einem der Solartürme in Jülich und erläutert den Grünen-Politikern die Möglichkeiten. Foto: Maximilian Plück

Wieghardt hat früher für Alstom und Siemens Turbinen für fossile Energiegewinnung gebaut, ehe bei ihm ein Umdenken stattgefunden hat. Er selbst ist Mitglied bei den Grünen in Bochum. Für Deutschland sei das Solarkraftwerk keine Option, räumt Wieghardt ein. Allerdings macht er eine erstaunliche Rechnung auf: Würde man in der Sahara eine Fläche von 500 mal 500 Kilometern mit solchen solarthermischen Kraftwerken und Photovoltaik-Anlagen bebauen, würde das einen zweistelligen Milliardenbetrag kosten, aber den Energiebedarf der gesamten Welt abdecken.