Nach der Flutkatastrophe : Grüne wollen Landesamt für Katastrophenschutz

Düsseldorf Die Fraktion im Düsseldorfer Landtag legt einen Zehn-Punkte-Plan vor. Innenminister Herbert Reul lehnt den Vorstoß für eine neue Landesbehörde als Schnellschuss ab.

Als Konsequenz aus der Flutkatastrophe haben die Grünen im Düsseldorfer Landtag mehr Durchgriffsrechte für das Land gefordert. Grünen-Fraktionschefin und Innenexpertin Verena Schäffer stellte am Dienstag einen Zehn-Punkte-Plan vor, der unter anderem die Schaffung einer landeseigene Katastrophenschutzbehörde vorschlägt. „Das Land kann im Katastrophenfall keine Kompetenzen an sich ziehen. Das wollen wir aber ermöglichen“, sagte die Grünen-Politikerin. Die neue Behörde könne entweder eine Abteilung im Innenministerium sein oder ein eigenes Landesamt. „Beides ist denkbar. Das wollen wir offen diskutieren“, so Schäffer.