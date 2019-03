Immer mehr Lieferwagen unterwegs: Grüne wollen das Falschparken teurer machen

Düsseldorf Besonders der stark zunehmende Lieferverkehr sorgt in den Städten für wachsende Probleme mit Falschparkern. Die Forderung nach höheren Bußgeldern ist aber umstritten.

Die rasant zunehmenden Paketlieferungen durch Bestellungen im Internet stellen Großstädte vor immer größere Probleme. Die Transportfahrzeuge parken regelmäßig in zweiter Reihe und sorgen so für Staus und gefährliche Situationen im Straßenverkehr. Die Grünen machen sich daher für eine Erhöhung des Bußgeldes stark. „Die Strafzahlungen für Falschparken sollten dem europäischen Durchschnitt angeglichen werden, um Fehlverhalten wirksamer zu begegnen“, sagte der Vorsitzende der Grünen-Landtagsfraktion, Arndt Klocke, unserer Redaktion.

Bußgeld In Deutschland beträgt das Bußgeld fürs Falschparken ab zehn Euro aufwärts. In Belgien ab 55 Euro, Großbritannien ab 45 Euro, Niederlande ab 95 Euro, Slowenien ab 40 Euro, Schweiz ab 35 Euro.

Bei einer Umfrage unter den fünf NRW-Landtagsfraktionen wollte unsere Redaktion unter anderem wissen, welche Pläne die Parteien haben, um den ausufernden Paketzustellungsdienst in den Großstädten in den Griff zu bekommen. Bei allen Fraktion besteht soweit Einigkeit, dass es so wie bisher nicht weitergehen kann; allein die AfD antwortete nicht auf die Anfrage.

Bei der Polizei ist man geteilter Meinung über den Vorschlag der Grünen. „Eine deutliche Anhebung der Bußgelder würde auf jeden Fall Sinn machen. Dadurch steigt die Einsicht, sich an Recht und Gesetz zu halten. Das sieht man zum Beispiel in den Niederlanden“, sagte Erich Rettinghaus, NRW-Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft. Im Nachbarland beginnt der Bußgeldsatz für Falschparken bei 95 Euro. „Diese Höhe tut weh. Man überlegt sich dann mehrmals, ob man wirklich riskieren soll, sich in die zweite Reihe zu stellen“, so Rettinghaus.