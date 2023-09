Gegen soziale Ungleichheit Grüne wollen Fördermittel für Schulen an Hitzeschutz koppeln

Die Grünen in NRW regen an, bestimmte Fördermittel des Bundes zu Schulbau und -sanierung an die Planung von Hitzeschutz-Maßnahmen zu koppeln. „Derzeit ist zu oft unsere einzige Hitzestrategie, ‚Hitzefrei‘ zu geben und Schulen zu schließen“, befand Tim Achtermeyer, Landesparteichef der Grünen in NRW. Das werfe junge Menschen im Lernstoff zurück und verschärft in seinen Augen soziale Ungerechtigkeit. „Denn ein Kind, das in einer kleinen Stadtwohnung mit mehreren Geschwistern auf engstem Raum lernen muss, hat es ungleich schwerer als ein Kind, das womöglich ein eigenes, klimatisiertes Zimmer hat oder im schattigen Garten lernen kann“, so Achtermeyer.