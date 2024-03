Starkregen, Hochwasser und Dürre Grüne wollen Enquetekommission zum Wasser in NRW einsetzen

In einem zweiten Themenkomplex soll dann die Verfügbarkeit von Wasser in bestimmten Bereichen stärker in den Blick genommen werden – etwa in Wäldern, Mooren, Grünland, aber auch für die Landwirtschaft, urbane Räume, die Schifffahrt, die Industrie sowie Bergbauunternehmen. Im dritten und letzten Themenkomplex geht es dann um den konkreten Umgang und Schutz der Ressource Wasser, um Fragen der Nutzungskonkurrenz oder der Versorgungssicherheit.