Widerstand in Russland und anderen Ländern : Grüne wollen Aktivisten aus Autokratien retten

Eine Szene in Moskau kurz nach Beginn des Krieges: Polizeibeamte halten eine Demonstrantin fest. Auf ihrem Plakat steht „Ich bin gegen den Krieg“. Foto: dpa/Denis Kaminev

Düsseldorf Millionen Menschen fließen aus der Ukraine vor dem Krieg. Unterdessen sehen sich in Russland Friedens- und Menschenrechtsaktivisten bedroht. Die Grünen schlagen ein Schutzprogramm vor.

Nordrhein-Westfalen soll jährlich 300 Personen Zuflucht gewähren, die in ihren Heimatländern speziell wegen ihres Engagements für Menschenrechte in Gefahr sind. Das beantragen die Grünen im Düsseldorfer Landtag, das Parlament berät darüber am Donnerstag. Hintergrund ist unter anderem der russische Krieg in der Ukraine.

„Es ist ein enorm wichtiges politisches Zeichen, wenn Menschenrechtlerinnen und Aktivisten gehört werden und gesehen wird, dass sie Schutz brauchen“, erklärt dazu Berivan Aymaz, Sprecherin für Flüchtlingspolitik der Grünen-Landtagsfraktion. „Gerade vor dem Hintergrund, dass sich immer mehr Menschen in Russland oder Belarus gegen die russische Kriegspolitik wenden, ist es wichtig, ein solches Zeichen zu setzen.“

Konkret schlagen die Grünen in ihrem Antrag vor, ein humanitäres Aufnahmeprogramm mit einer Kapazität von mindestens 300 Personen pro Jahr für besonders schutzbedürftige Personen einzurichten. Dazu könnten auch Medien- und Kulturschaffende zählen, die in Ländern wie China, Iran, der Türkei oder Afghanistan staatlicher Willkür ausgesetzt sind. Ebenso in Russland: Dort sehe man seit dem Beginn des Angriffskrieges massive Repressionen gegen all jene, die sich gegen die verbrecherischen Taten der russischen Regierung aussprächen. „Wenn uns an einer internationalen Ordnung gelegen ist, die auf unveräußerlichen und unverhandelbaren Menschenrechten beruht, dann müssen wir diejenigen, die sich trotz aller Widerstände genau dafür einsetzen, besonders schützen.“

Personen, die über ein nordrhein-westfälisches Landesprogramm einreisen würden, müssten kein Asylverfahren durchlaufen. „Natürlich müssen Kriterien festgelegt werden, nach denen Menschen in das Sonderkontingent fallen. Aber es gibt gute, anerkannte Organisationen, mit denen wir erprobt zusammenarbeiten – Friedensinitiativen, Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International oder Human Rights Watch oder Frauenrechtsorganisationen – und die einen Überblick über verfolgten Personen haben“, präzisiert Berivan Aymaz. „Ich glaube, dass dies schnell und einfach überprüfbar und transparent zu machen ist.“

Der Flüchtlingsrat in NRW findet den Vorschlag gut. Allerdings glaubt man dort nicht daran, dass etwas daraus wird. „Landesaufnahmeprogramme werden immer wieder gefordert, auch von uns. Das ist erstmal grundsätzlich zu begrüßen“, sagt Geschäftsführerin Birgit Naujoks. Sie kritisiert aber die schwarz-gelbe Landesregierung: Diese habe bislang kein großes Interesse daran gezeigt, sich für solche Initiativen einzusetzen. Außerdem müssen neue Landesaufnahmeprogramme durch das Bundesinnenministerium abgesegnet werden. Bei Vorstößen aus anderen Bundesländern sei das in der Vergangenheit schon gescheitert.