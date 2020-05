Corona-Lockerungen : Grüne: Fehlanreize für Gesundheitsämter

Ein Mitarbeiter hält in einem Corona-Abstrichzentrum einen Abstrich in der Hand, der dann benutzt wird, um einen Test auf das Coronavirus Sars-Cov-2 durchzuführen. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Düsseldorf Die Opposition warnt, die Behörden könnten zu zurückhaltend bei Coronatests sein, weil sie dadurch Beschränkungen für Kreis und Stadt abwenden könnten.Die Kommunen sind in Sorge, weil sie die erweiterte Kontaktsperre kaum kontrollieren können.

Sozialverbände und Opposition fordern eine bessere Ausstattung der Gesundheitsämter vor Ort. „Wenn die Lockerungen im Umgang mit Corona jetzt schon kommen, dann muss die Landesregierung auch alles tun, um die NRW-Kommunen und deren Gesundheitsämter bei der schwierigen Nachverfolgung der Virus-Ausbreitung und der Infektionsketten zu unterstützen“, sagte Franz Schrewe, Landesvorsitzender des Sozialverbands SoVD. Obwohl es eine Tracing-App nach wie vor nicht gebe, dürften schon ab Montag Restaurants in NRW öffnen und auch der Schulbetrieb werde – wenn auch mit Einschränkungen – bereits wieder hochgefahren. Jetzt komme es auf eine kluge wechselseitige Kommunikation zwischen Land und Kommune an sowie auf eine gute sachliche und personelle Ausstattung der Ämter vor Ort. Die Landesregierung stehe hier klar in der Verantwortung, so Schrewe.