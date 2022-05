Bildungspolitik : Grüne: Lernplattform Logineo muss auf den Prüfstand

Exklusiv Düsseldorf Angesichts weiterhin fehlender Funktionen stellen die Grünen das Projekt in Gänze infrage. Auch der Lehrerverband übt Kritik an der landeseigenen Plattform, die von rund 60 Prozent der Schulen genutzt wird.

Während CDU und Grüne hinter verschlossenen Türen sondieren, gibt es bei einem Kritik vonseiten der Grünen am bisherigen Kurs bei der Digitalisierung in der Bildungspolitik. Die Bildungs- und Digitalexperten, Sigrid Beer und Matthi Bolte-Richter, verlangten Auskunft darüber, wie es um die geplante Aufwertung des Schulfachs Informatik bestellt sei. Zudem wollten sie wissen, wie zukunftsfähig die landeseigene Schulplattform Logineo NRW ist.

Bei der Frage nach der Informatik-Aufwertung verwies die geschäftsführenden Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) in ihren Antworten, die unserer Redaktion vorliegen, auf die Kultusministerkonferenz. Dort habe das Land das Anliegen vorgebracht. Hoffnungen auf Ergebnisse machte sie jedoch für frühestens 2023. Logineo komme in rund 60 Prozent der Schulen zum Einsatz. Geplant sei, die bislang drei Systeme zu einem zusammenzufassen und die Nutzerfreundlichkeit zu erhöhen. „Zukünftig sind noch mehr Erweiterungen der Logineo Produktfamilie in den Bereichen kollaborative Zusammenarneit im Schulalltag, Unterstützung durch Unterrichtswerkzeuge und in der digitalen Organisation von alltäglichen Verwaltungsaufgaben geplant“, so Gebauer.