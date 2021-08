Anlagen auf Uni-Dächern : Kritik an Photovoltaik-Ausbau

Düsseldorf Das Land kann nicht beziffern, wie viele Anlagen an Hochschulen installiert sind. Die Grünen hatten darüber Auskunft verlangt. Verärgert ist deren energiepolitische Sprecherin Wibke Brems auch über eine Antwort aus dem Energieministerium zum Windkraftausbau.

Kritik übte sie zudem an der Antwort von Energieminister Andreas Pinkwart (FDP) zum Windkraftausbau, in der erklärt hatte, Vorschläge zum Umbau des Energiesystems zeitnah zu entwickeln und vorzustellen: „Ziel ist es, die aktuelle Energieversorgungsstrategie NRW bis Ende dieses Jahres auf die sich geänderten Rahmenbedingungen und unter Berücksichtigung bereits erfolgter Aktivitäten fortzuschreiben“, schreibt der Minister. Brems warf der Regierung Laschet daraufhin vor, auch beim notwendigen Ausbau der Windenergie jegliche Antwort zu verweigert, wie dieser angepackt werden solle. „Mit dieser Haltung dauert die Energiewende viel zu lange, was für NRW in der Zukunft teuer werden könnte. Denn je weniger Zeit wir haben, desto teurer werden die Maßnahmen, um NRW klimaneutral zu machen“, sagte Brems. Zudem gefährde die Landesregierung mit dem Ausbremsen der Energiewende einen vorgezogenen Kohleausstieg, der dringend benötigt werde, um die Pariser Klimaziele zu erreichen. Stattdessen beharre die Landesregierung auf dem alten Ausstiegsfahrplan bis 2038, sagte Brems.