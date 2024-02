Grüne Jugend zu Bezahlkarte „Nicht nur diskriminierend, sondern völlig absurd“

Die Bezahlkarte soll Bargeldauszahlungen an Geflüchtete bundesweit ersetzen und verhindern, dass die Menschen die staatlichen Hilfen ins Ausland transferieren. Deshalb sollen Überweisungen nicht möglich sein, und nur ein Teil des Guthabens soll in bar abgehoben werden können. Über die genaue Ausgestaltung in NRW steht die Landesregierung in Gesprächen mit den kommunalen Spitzenverbänden.