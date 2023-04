Kleiner Parteitag in Herne Grüne in NRW beraten Konzept gegen den Fachkräftemangel

„Allein in NRW waren im letzten Jahr 17.000 junge Menschen auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz, 40.000 junge Menschen waren in Übergangsprogrammen“, hält der Antrag fest. Alle benötigten aber eine sichere Perspektive. Das gelte auch für Schulverweigerer, die stärker unterstützt und in den Unterrichtsalltag reintegriert werden müssten sowie für Zehntausende, die die Schulen in NRW ohne Abschluss verlassen. „Das werten wir als staatlichen Misserfolg“, bilanzieren die Grünen.