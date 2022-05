Wo die Ökopartei am stärksten ist : Grüne holen sieben Direktmandate

Der grüne Verkehrspolitiker Arndt Klocke gewann sein Direktmandat in den Kölner Stadtteilen Nippes und Ehrenfeld mit 42 Prozent. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Auf dem Land sind die Grünen eine starke dritte Kraft, in vielen Städten fast schon Volkspartei. Dort gewinnen sie nun sogar Direktmandate.

Das landesweite Ergebnis der Grünen in Höhe von 18,2 Prozent ist für sich gesehen schon ein Rekord für die 1980 gegründete Partei im bevölkerungsreichsten Bundesland. Tatsächlich hat die Ökopartei noch einige andere Hürden genommen: Sie hat sieben Direktmandate gewonnen, vier in Köln, zwei in der Hochschulstadt Münster und auch noch eines in Aachen, wo also ein Grüner Kandidat oder eine Kandidatin mehr Stimmen bekam als die Vertreter von CDU und SPD.

In vielen Städten hat die Partei die 20-Prozent-Hürde klar übersprungen, früher undenkbar für eine andere Partei als CDU oder SPD. Das Ergebnis von 18,2 Prozent liegt auch höher als jedes Ergebnis der FDP seit 1950, der über Jahrzehnte dritten Kraft im Land. Vorrangig liegt dies natürlich an der grünen Stärke bundesweit mit Robert Habeck und Annalena Baerbock als den zwei beliebtesten Politikern des Landes.

Je jünger und je akademischer geprägt eine Stadt ist, umso höher ist der Anteil, den die Grünen bei der Abstimmung gewonnen haben. So stehen sie in ganz Köln bei den Erststimmen bei 31,4 Prozent. Damit liegen sie mehr als fünf Prozentpunkte vor der SPD und acht Prozentpunkte vor der CDU in der Domstadt. Dass die Sozialdemokraten der Millionenstadt doch noch die zwei Direktmandate im Norden erringen konnten und die CDU immerhin ein Mandat im Rechtsrheinischen gewann, liegt nur daran, dass die Grünen sich in den vier zentralen Wahlkreisen umso mehr ballen.

Das grüne Urgestein Arndt Klocke gewann Köln-Nippes mit sensationellen 42 Prozent. In der City bekam die Landtagsabgeordnete und Übersetzerin Berivan Aymaz 37 Prozent. Im Süden und rund um die Uni fuhr die Partei jeweils mehr als 33 Prozent ein und gewann auch die Direktmandate. „Sie prägen schon sehr die Stadt“, sagt die Kölner Psychologin Rosel Bender, „sie sind die Partei der akademisch geprägten Dienstleistungsberufe und eines großen Teils der jungen Leute hier.“ Sie ergänzt: „Die Grünen sind in vielen Städten eine weitere Volkspartei neben Union und SPD, auf dem Land sind sie eine sehr starke dritte Kraft.“

In Aachen errang eine Kandidatin der Grünen schon 2020 den Posten als Oberbürgermeisterin. Eines der zwei Direktmandate verpassten die Grünen ganz knapp hinter der Union, aber in der Innenstadt liegt die Bauingenieurin Astrid Vogelheim mit 37 Prozent der Stimmen zehn Prozent vor dem Zweitplatzierten von der CDU.

In Bonn, wo die Grünen mit Katja Dörner die Oberbürgermeisterin stellen, verpassten sie ein Mandat gegen einen Kandidaten der CDU nur um 700 Stimmen beziehungsweise einen Prozentpunkt. Bei den Zweitstimmen erreichen sie 28,4 Prozent und liegen nur zwei Prozentpunkte hinter der Union. Am Ende gewann die Union beide Mandate direkt, obwohl Grüne und SPD gemeinsam natürlich viel stärker sind.

In Münster stellt die CDU zwar den Oberbürgermeister, aber zwei der drei Direktmandate gewannen die Grünen jeweils mit knapp 35 Prozent.

Bei aller Freude schwächeln die Grünen dann doch gelegentlich: Ausgerechnet in der Landeshauptstadt schafft keiner ihrer vier Kandidaten ein Direkt-Mandat zu erringen. Parteichefin und Spitzenkandidatin Mona Neubauer gewinnt beachtliche 26,7 Prozent im Norden, doch CDU-Pendant Olaf Lehne liegt zehn Prozentpunkte vor ihr.

In der City und Szenestadteilen wie Bilk kommt Stefan Engstfeld auf immerhin 29,2 Prozent, nur zwei Prozentpunkte hinter Angela Erwin von der CDU, acht Prozentpunkte vor dem SPD-Kandidaten. Wie stark die Grünen in Düsseldorf sind, zeigt ihr Zweitstimmenergebnis: Mit 24,3 Prozent liegen sie drei Prozentpunkte vor der SPD, die bis 2020 mit Thomas Geisel den Oberbürgermeister stellte.