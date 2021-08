Demo gegen Versammlungsgesetz in Düsseldorf : Grüne fordern neuen Bericht zum Polizeieinsatz

Düsseldorf Während die Veranstaltung am Samstag weitestgehend ohne Zwischenfälle ablief, haben die Grünen Fragen zum Polizeieinsatz im Juni und zu dem kritisierten Versammlungsgesetz von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU):

In Düsseldorf haben am Samstag nach Polizeiangaben 2000 Menschen gegen das geplante Versammlungsgesetz demonstriert. Die Veranstalter sprachen von 5000 Teilnehmern. Bei einer Kundgebung Ende Juni war es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Bei der Demonstration am Wochenende sei es nur vereinzelt „zum Zünden von Rauchtöpfen und Verstößen gegen versammlungsrechtliche Bestimmungen“ gekommen, so die Polizei. Die Fraktionschefin der Grünen im Düsseldorfer Landtag, Verena Schäffer, bezeichnete den Ablauf als erfreulich, sagte aber, es gebe zum Polizeieinsatz vom Juni noch offene Fragen. „Dazu habe ich einen weiteren Bericht des Innenministeriums für den nächsten Innenausschuss angemeldet.“