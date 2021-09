Vor Corona-Sonderplenum : Grüne fordern für NRW 2G-Regel ab Inzidenz von 100

Vor einer Bar im Hamburger Stadtteil St. Georg steht ein Hinweisschild, welches auf den Einlass nach der 2G-Regel hinweist. Die in Hamburg eingeführte 2G-Regel besagt, dass nur noch Geimpfte und Genesene die jeweiligen Betriebe betreten dürfen. Foto: dpa/Axel Heimken

Düsseldorf An diesem Donnerstag tritt der Landtag zur Debatte über die Coronapolitik von Armin Laschet zusammen. Angesichts der hohen Inzidenzen fordern die Grünen schärfere Maßnahemen – und eine neue Teststrategie.

Die Grünen im Düsseldorfer Landtag haben der Landesregierung Nicht-Handeln in der vierten Corona-Welle vorgeworfen. In einem Entschließungsantrag, der unsere Redaktion vorliegt, schreiben sie, NRW sei „derzeit trauriger Spitzenreiter der Infektionsentwicklung in Deutschland“.In dem Antrag fordern die Grünen die konsequente Umsetzung der 3G-Regelung ab einer Inzidenz von 35. Diese solle „auch für die Nutzung des Fernverkehrs der Bahn sowie für längere Busreisen analog zur Anwendung bei Flugreisen Anwendung finden“. Zudem wird das Land aufgefordert, „ab einer landesweiten Inzidenz von über 100 die 2G-Regelung als neue Schutzstufe einzuführen“. Menschen, die sich nicht impfen lassen könnten oder jünger als 18 Jahre alt seien, sollen ausgenommen sein, müssten aber getestet sein.