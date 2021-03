Corona in NRW : Große Zustimmung für Testpflicht in Schulen

Ein Schnelltest in der Schule. (Symbol) Foto: dpa/Holger John

Düsseldorf Wegen der Schulpflicht sieht der NRW-Gesundheitsminister hohe rechtliche Hürden für eine Testpflicht. Moralisch hält er die Idee aber für „sehr vertretbar“. Am Donnerstag will sich die Schulministerin zum weiteren Vorgehen nach den Osterferien äußern.

Nach der Ankündigung von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, eine Testpflicht an Schulen einzuführen, erntet der CDU-Politiker große Zustimmung. Franz-Josef Kahlen, Vorstandsmitglied der Landeselternschaft der Gymnasien, sagte unserer Redaktion: „Wir unterstützen eine Testpflicht der Schüler und Lehrer. Zum Schutze der Allgemeinheit gilt es ja auch als Körperverletzung, wenn man jemanden anhustet. Dementsprechend muss auch in den Schulen gelten, dass die Schüler für die Teilnahme am Unterricht einen negativen Test vorlegen müssen.“ Kahlen forderte mit Blick auf den Aufwand, dass die Tests nicht von Lehrern durchgeführt werden dürften, weil Vorbereitung und Durchführung pro Woche wertvolle Unterrichtszeit koste.

Ähnlich äußerte sich der nordrhein-westfälische Lehrerverband. „Natürlich können Sie das nicht zu Hause kontrollieren“, sagte dessen Präsident Andreas Bartsch. „Da arbeitet man mit einem hohen Vertrauensschutz. Das geht aber meines Erachtens auch nicht anders.“ Nicht jede Schule habe die Infrastruktur, um Testungen auf dem Gelände oder an der Turnhalle zu machen. „Man sollte zudem überlegen, dass der Bund auch die Kosten übernimmt, wenn mobile Test-Teams an den Schulen zum Einsatz kommen. Es ist völlig unverständlich, dass die Schulen da auf den Kosten sitzen bleiben“, sagte Bartsch.

Kritik kam aus den Reihen der Schüler. „Eine Testpflicht kann man diskutieren, aber am Ende geht sie am eigentlich Problem vorbei“, sagte Johanna Börgermann von der Landeschülerschaft. Es gehe nicht darum, dass Schüler kein Bock darauf hätten, sich einer unangenehmen Prozedur zu unterziehen. „Vielmehr steht dahinter, dass es in manchen Fällen Druck auf sie gibt. Beispielsweise wenn Eltern sagen: ,Wir können es uns nicht leisten, dass wir allesamt Quarantäne gehen müssen.’“

Börgermann forderte, Schulen müssten zu einem sicheren Ort gemacht werden – „mit Abstand, halben Klassen und Luftfilteranlagen“. Und Kindern müsse die Angst genommen werden: Es dürfe kein darf Corona-Mobbing geben. „Ein positiver Corona-Test ist kein Grund, sich zu schämen.“ Schüler müssten in der Schule lernen wie der Umgang mit Corona ebendort funktioniere. Es komme vor, dass Schüler sich schämten, wenn sie vor versammelter Klasse positiv auf Corona getestet würden.

Auslöser für die Diskussion war ein Bericht unserer Zeitung über einen Bericht des Lehrerverbands, wonach jeder fünfte Schüler in NRW den Test verweigert. Die hohe Quote sei in der Tat ein Problem, da sie die zuverlässige Aufdeckung von unerkannten Infektionen behindere, sagte Maike Finnern, Chefin der Bildungsgewerkschaft GEW NRW. „Insofern ist eine Testpflicht für die Teilnahme am Präsenzunterricht durchaus sinnvoll.“ Allerdings gelte es zu klären, welche Konsequenzen das für den dann anzubietenden Distanzunterricht habe. Auch die GEW ist der Auffassung, dass die Tests zu Hause vor dem Unterricht stattfinden sollten oder mobile Teams die Tests durchführen müssten. „Zudem muss allen Beschäftigten in den Schulen – unbedingt auch in allen weiterführenden Schulen möglichst schnell ein Impfangebot gemacht werden“, verlangte Finnern.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) warnte mit Blick auf die Schulpflicht vor großen juristischen Hürden. „Moralisch halte ich eine Testpflicht aber für sehr vertretbar.“

Laschet hatte bei seinem Talkshow-Auftritt bei „Markus Lanz“ auch gesagt, man könne nicht definitiv sagen, dass die Schulen nach den Osterferien öffneten. Rückendeckung für eine vorsuichtige Herangehensweise erhielt er dabei von Lehreverbands-Präsident Bartsch: „Der Blick auf die nackten Zahlen zeigt, dass wir uns in einer sehr angespannten Situation befinden. Man gesteht den Schulen eine Toleranz zwischen 100 und 200 zu. Aber über 200 muss es dann definitiv Maßnahmen geben. In einem Kreis oder einer Stadt mit einer solch hohen Inzidenz ist es nicht verantwortbar, die Schulen weiter geöffnet zu lassen“, sagte Bartsch