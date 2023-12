Nur AfD im Aufwind Große Parteien in NRW verlieren reihenweise Mitglieder

Linke: Die Linke in NRW ist bereits sehr klein – und sie schrumpft weiter. Anfang Dezember hatte die Partei noch 7213 Mitglieder – das sind fast 570 weniger als ein Jahr zuvor. Nach dem Parteiaustritt von Sahra Wagenknecht und ihren Anhängern hofft Landessprecherin Kathrin Vogler auf neuen Schwung. So habe die Linke seit Wagenknechts Bruch mit der Linken Ende Oktober 257 Mitglieder neu gewonnen, während 225 ausgetreten seien. „Ich bewerte das als vorsichtige Trendwende, nachdem wir zuvor regelmäßig doppelt so viele Austritte wie Eintritte hatten“, so Vogler. Auch die Linke will sich nun besonders darauf konzentrieren, neue Mitglieder zu gewinnen.