Modellvorhaben in NRW : Grippeimpfungen bald teilweise auch in Apotheken möglich

Grippeimpfungen bald teilweise auch in Apotheken möglich

Modellvorhaben in NRW

Düsseldorf Im Herbst beginnt die nächste Grippesaison. In einigen Teilen Nordrhein-Westfalens sollen gesetzlich Krankenversicherte dann mehr Möglichkeiten für eine Impfung bekommen - auch außerhalb der Arztpraxen.

Gesetzlich Versicherte können sich in Teilen Nordrhein-Westfalens ab der nächsten Grippesaison grundsätzlich auch in Apotheken gegen Influenza impfen lassen. Auf ein entsprechendes, bundesweit erstes Modellvorhaben einigten sich die AOK Rheinland/Hamburg und der Apothekerverband Nordrhein, wie es in einer Pressemitteilung vom Donnerstag hieß.