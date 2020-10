Grippe-Impfung : Laumann spricht von „kritischen Monaten“

Düsseldorf In Zeiten von Corona ist die Grippe-Impfquote noch wichtiger als ohnehin schon. Das NRW-Gesundheitsministerium sieht das Land an einem kritischen Punkt und hofft auf eine Steigerung bei der Impfbereitschaft.

Wenn sich mehr Menschen als zuletzt gegen Grippe impfen lassen, kann das nach Ansicht von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) auch beim Kampf gegen das Coronavirus helfen. Wie in jedem Jahr sollten sich vor allem Risikogruppen impfen lassen, mahnte der Minister. Und gerade vor dem Hintergrund der Pandemie sei eine hohe Quote etwa bei Menschen ab 60 Jahren und exponierten Berufsgruppen wie medizinischem Personal wichtig, um schwere Erkrankungen zu verhindern und Engpässe in Krankenhäusern zu vermeiden.