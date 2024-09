Ankündigung von Faeser Wüst und Reul befürworten Grenzkontrollen auch in NRW

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat die Pläne der Bundesregierung zu Kontrollen an den deutschen Grenzen begrüßt. Wüst sagte während seiner Sommertour in Duisburg: „Solange die Außengrenzen nicht geschützt werden, muss es möglich sein, Binnengrenzen zu schützen. Wenn es dann so kommt, ist es gut.“ Man habe die Pflicht, genau hinzuschauen, wer komme. „Da geht es nicht nur um Migration, da geht es auch um innere Sicherheit, um Terrorismus, um organisierte Kriminalität. Wir sind alle in einem Europa groß geworden, in dem offene Grenzen zu unserer Freiheit dazu gehören. Aber es gehört eben auch dazu, Freiheit und Sicherheit zu schützen.“ Deswegen seien diese Kontrollen gut und helfen bei den Aufgaben, die jetzt anstünden.