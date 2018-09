Gladbecker Geiseldrama: NRW-Fraktionen bekennen sich zu Verantwortung

Düsseldorf/Gladbeck 30 Jahre liegt das Gladbecker Geiseldrama zurück. Nun wollen sich die Landtagsfraktionen von CDU, SPD, FDP und Grünen in einer parteiübergreifenden Resolution zur Mitverantwortung von NRW bekennen.

„Dass es so weit kommen konnte, lag auch und vor allem an Fehlern der verantwortlichen Einsatzleitung in Nordrhein-Westfalen“, heißt es in der gemeinsamen Entschließung der vier Parteien, die auf der Tagesordnung der Plenarsitzung am Mittwoch stehen wird. Die AfD-Fraktion will sich der Resolution anschließen.