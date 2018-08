Gladbeck-Geiseldrama: Armin Laschet entschuldigt sich bei Opfern und Angehörigen

Frankfurt a.M. Dreißig Jahre lang hat die Landesregierung nicht gehandelt: Jetzt bittet der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet die Angehörigen der drei Todesopfer und die weiteren Opfer des Gladbecker Geiseldramas um Entschuldigung.

„Es ist die oberste Pflicht des Staates, seine Bürger zu schützen“, sagte Laschet der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Dienstagausgabe). „Dies ist ihm in Gladbeck und in den Stunden danach unter dramatischen Umständen nicht gelungen.“

Als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen sehe er sich in der Pflicht, „um Vergebung dafür zu bitten, dass der Staat vor 30 Jahren nicht alle rechtsstaatlichen Mittel genutzt hat, den Opfern dieses schrecklichen Verbrechens den Schutz zu bieten, den sie verdient gehabt hätten“, erklärte Laschet. Er kritisierte, dass es bislang keine offizielle Entschuldigung bei den Gladbeck-Opfern gegeben habe. Am Donnerstag will der Regierungschef an einer Gedenkfeier am Grab des Opfers Silke Bischoff in Heiligenrode bei Bremen teilnehmen.