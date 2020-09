Schnelles Internet : Gigabit-Ausbau der Schulen in NRW kommt voran

Düsseldorf Etwas mehr als die Hälfte der 5400 Schulen in NRW sind inzwischen an Gigabit-Leitungen angeschlossen – zwei Drittel davon über Glasfaserkabel. Ähnlich positiv ist die Bilanz für Gewerbegebiete und Privathaushalte.

Schnelle Downloads für die ganze Klasse: Der Internetausbau an Nordrhein-Westfalens Schulen kommt voran. Inzwischen seien 51 Prozent der 5400 Schulen an Gigabit-Leitungen angeschlossen, teilte das Wirtschaftsministerium am Freitag mit. Anfang 2019 waren es nur 15 Prozent. Für weitere 45 Prozent der Schulen ist ein Gigabit-Anschluss geplant oder bereits in der Umsetzung. „Die Anbindung ans schnelle Internet ist für unsere Schulen eine Voraussetzung, um im 21. Jahrhundert beste Bildung anbieten zu können“, erklärte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP).